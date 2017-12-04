مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح



نقلت قناة العربية اليوم الاثنين عن مصادر في حزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قولها إنه قتل.



وأضافت المصادر للقناة أن صالح قتل خلال الاشتباكات مع جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء دون مزيد من التفاصيل.



وكانت إذاعة تابعة لوزارة الداخلية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن، قد أعلنت أن صالح قتل.



وكان سكان قد قالوا إن مقاتلين حوثيين فجروا منزل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بوسط العاصمة صنعاء صباح اليوم.



وخسر أنصار صالح أراضي في اليوم السادس من قتال شرس مع الحوثيين المتحالفين مع إيران.



وكان صالح متحالفا مع الحوثيين في الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات ضد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.



في غضون ذلك أعلنت منظمة الصليب الأحمر صنعاء شهدت أعنف اشتباكات على الإطلاق خلال الليل، مشيرة إلى أنها نقلت 13 من موظفيها هناك إلى جيبوتي.



وأضاف الصليب الأحمر أنه يأمل بإمداد المستشفى الرئيسي في صنعاء بالإمدادات اللازمة لعلاج الجرحى لكنه لا يستطيع الوصول إلى مخزنه الذي تعرض للقصف خلال الليل.



وأكد الصليب الأحمر مقتل 125 على الأقل وإصابة 238 في قتال بالعاصمة اليمنية خلال الخمسة أيام الماضية.

