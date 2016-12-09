مقتل ثلاثين شخصا بهجمات انتحارية في نيجيريا



لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم الجمعة وأصيب آخرون بجروح إثر هجوم مزدوج لانتحاريتين في سوق "مادالي" شمالي شرق نيجيريا.



وقال ممثل بلدية مادالي إن الانتحاريتين زعمتا أنهما من الزبائن قبل تفجير أحزمتهما الناسفة، إحداهما في قسم المواد الغذائية، والأخرى في اكشاك الملابس القريبة، مشيرا إلى سقوط عدد كبير من الإصابات.



ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم المزدوج على الفور، غير أن مصادر أمنية رجحت أن يكون من تنفيذ جماعة "بوكو حرام" المسلحة التي تنشط في منطقة بحيرة تشاد منذ عام 2009.



ويشهد شمال شرقي نيجيريا تصاعداً في الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة بسبب انتهاء مواسم الأمطار.



ويأتي الهجوم بعد أيام من تأكيد الرئيس النيجيري محمد بخاري في قمة حول الامن بداكار على أن الوضع تحت السيطرة.

