وزير الاقتصاد يتحدث عن أساليب الفساد بموريتانيا‎

مقتل ثلاثين شخصا بهجمات انتحارية في نيجيريا

الاقتصاد والإرهاب يتصدران اجتماع موريتانيا والاتحاد الأوروبي

اُمسية في نواكشوط لاحياء المولد النبوي الشريف

معارضون يعترضون مسيرة الحكومة ضد الفساد (صور)

تازيازت توزع معدات طبية في الشرق الموريتاني

الحكومة تخرج في مسيرة مناهضة للفساد والرشوة

جوجل: صفحات ويب على كروم دون الانترنت‎

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : اُمسية في نواكشوط لاحياء المولد النبوي الشريف https://t.co/QLwVo0OfLa
الجمعة 9 ديسمبر - 15:58
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | اُمسية في نواكشوط لاحياء المولد النبوي الشريف https://t.co/vgjvs5kUW5اُمسية-في-نواكشوط-لاحياء-المولد-… https://t.co/LlYTeqt9gl
الجمعة 9 ديسمبر - 15:50
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

مقتل ثلاثين شخصا بهجمات انتحارية في نيجيريا


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 9 ديسمبر 2016 - 18:07



مقتل ثلاثين شخصا بهجمات انتحارية في نيجيريا
مواضيع ذات صلة

لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم الجمعة وأصيب آخرون بجروح إثر هجوم مزدوج لانتحاريتين في سوق "مادالي" شمالي شرق نيجيريا.

وقال ممثل بلدية مادالي إن الانتحاريتين زعمتا أنهما من الزبائن قبل تفجير أحزمتهما الناسفة، إحداهما في قسم المواد الغذائية، والأخرى في اكشاك الملابس القريبة، مشيرا إلى سقوط عدد كبير من الإصابات.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم المزدوج على الفور، غير أن مصادر أمنية  رجحت أن يكون من تنفيذ جماعة "بوكو حرام" المسلحة التي تنشط في منطقة بحيرة تشاد منذ عام 2009.

ويشهد شمال شرقي نيجيريا تصاعداً في الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة بسبب انتهاء مواسم الأمطار.

ويأتي الهجوم بعد أيام من تأكيد الرئيس النيجيري محمد بخاري في قمة حول الامن بداكار على أن الوضع تحت السيطرة.
 


الكلمات المفتاحية : بوكوحرام, تفجير, نيجيريا, هجوم


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة