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مقتل جنديين مغربيين في هجوم بأفريقيا الوسطى


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 5 يناير 2017 - 11:09



مقتل جنديين مغربيين في هجوم بأفريقيا الوسطى
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لقي جنديان مغربيان مصرعهما وأصيب آخران بجروج، إثر هجوم، أمس الأربعاء، على قوات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى.

الهجوم وقع على القوة العسكرية المغربية على بعد 60 كلم من مدينة أوبو جنوب شرق جمهورية أفريقيا الوسطى، بينما كانت الفرقة ترافق قافلة للأمم المتحدة، وفقا لبيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة.

وقال رئيس البعثة بارفيه أونانجا أنيانجا في البيان "لا يوجد ما يبرر أن يوجه الأفراد شعورهم بالظلم ضد أفراد حفظ السلام الذي يستهدف وجودهم على أرض أفريقيا الوسطى مساعدة البلاد على الخروج من دائرة العنف."

في غضون ذلك أدان مجلس الأمن فجر اليوم الخميس في بيان له  الهجوم، مطالبا السلطات في أفريقيا الوسطى  بالإسراع  إلى التحقيق في الهجوم وتقديم الجناة إلى العدالة.

و تشارك المغرب ضمن 8 قوات لحفظ السلام في العالم، وبلغ عدد جنودها المشاركين نحو 60 ألفًا، في كل من الكونغو (برازافيل)، الصومال، البوسنة والهرسك، هايتي، كوسوفو، الكونغو الديمقراطية، الكوت ديفوار، وجمهورية أفريقيا الوسطى، بحسب بيانات رسمية.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا الوسطي, المغرب, جنود, حفظ السلام, هجوم


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