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مقتل جنديين وجرح أربعة آخرين في شرق الجزائر


صحراء ميديا + وكالات
السبت 3 يونيو 2017 - 12:36



مقتل جنديين وجرح أربعة آخرين في شرق الجزائر
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قتل جنديان جزائريان وجرح أربعة آخرون في انفجار قنبلة يدوية الصنع، فجر اليوم السبت، في منطقة بئر العاتر بولاية تبسة الحدودية مع تونس (600 كلم جنوب شرق الجزائر).
 
وقال مصدر أمني "للأسف استشهد جنديان وجرح أربعة في تبسة" في انفجار قنبلة يدوية الصنع كانت مزروعة في الطريق الذي يربط بين نقرين وبئر العاتر ومرت منه دورية للجيش.
 
ونقل الجرحى إلى مستشفى بئر العاتر التي تقع على بعد 15 كلم من الحدود التونسية التي تشهد وجودا عسكريا مكثفا.
 
كما تخضع هذه المنطقة شبه الصحراوية لمراقبة جوية من الجيش الجزائري.
 
ورغم تراجع أعمال العنف المنسوبة لجماعات إسلامية مسلحة خلال الحرب الأهلية التي دامت عشر سنوات (1992-2002)، إلا أن مجموعات تنشط في مختلف أنحاء البلاد ما تزال تهاجم قوات الأمن.
 


الكلمات المفتاحية : الجزائر, الجيش, هجوم
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