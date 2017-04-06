مقتل جندي فرنسي في اشتباك مسلح في مالي



أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس مقتل جندي فرنسي ليل الاربعاء/ الخميس في مالي إثر اشتباك مع مسلحين خلال عملية في جنوب شرق هذا البلد.



وقالت الرئاسة في بيان إن رئيس الجمهورية "تبلغ بحزن كبير مقتل عسكري برتبة كابورال يدعى جوليان باربيه من كتيبة "انجيه" السادسة للهندسة".



بدورها، أوضحت وزراة الدفاع أن "جنود قوة برخان يشاركون منذ 27 مارس الى جانب شركائهم من مالي وبوركينا فاسو في عملية عسكرية مشتركة ثلاثية في المنطقة الحدودية الواقعة جنوب هومبوري على بعد مائتي كيلومتر جنوب غرب غاو".



وأضافت ان الاشتباك وقع حوالى الساعة 16,30 عندما تعرضت "آلية مدرعة خفيفة تشارك في العملية لهجوم بعبوة ناسفة".



وتابعت وزارة الدفاع أن "الانفجار أدى الى إصابة جنديين بجروح طفيفة تم إسعافهما بسرعة من قبل الفرق الطبية للقوة" ثم "نشرت كتيبة الهندسة لاتخاذ اجراءات وقاية بعد الانفجار والسماح باستئناف العملية".



وعشية رحلة الى مالي التي سيزورها الجمعة، عبر وزير الخارجية جان مارك آيرولت عن "حزنه الكبير".



ونشر العسكريون الفرنسيون في مالي منذ يناير2013 لوقف تقدم التنظميات المسلحة المرتبطة بالقاعدة في شمال مالي وتهديدهم بالوصول الى باماكو.



وبمقتل هذا الجندي، يرتفع عدد العسكريين الفرنسيين الذين قتلوا في مالي منذ بدء عملية سرفال إلى 17.

