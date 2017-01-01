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مقتل جندي وجرح تسعة آخرين في قصف لمطار "تمبكتو"


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 3 ماي 2017 - 18:47



مقتل جندي وجرح تسعة آخرين في قصف لمطار "تمبكتو"
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لقي جندي تابع للقوات الأممية مصرعه وجرح تسعة آخرين اليوم الاربعاء،بعد قصف مدفعي استهدف مقر القوات الأممية بمطار مدينة تمبكتو شمالي مالي.

وحسب مراسل صحراء ميديا في المنطقة نقلا عن مصدر مقرب من القوات الأممية فإن الجنود الجرحي جميعم من ليبيريا، فيما لم يكشف بعد عن جنسية الجندي القتيل.

ولم تعلن أي جهة حتي الآن مسؤوليتها عن استهداف مقر القوات الأممية في مطار تمبكتو،

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد من مقتل تسعة جنود ماليين في هجوم تعرضت له حامية من الجيش في مدينة "نمبالا" القريبة من الحدود مع موريتانيا، بعد وقوع بعثة إمداد تابعة للقوات المسلحة الوطنية في كمين بين دوغوفري ونمبالا.


الكلمات المفتاحية : جندي, مبكتو, مطار
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