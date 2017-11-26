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مقتل جندي وجرح ثلاثة آخرين من قوة حفظ السلام بإفريقيا الوسطى


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 26 نونبر 2017 - 22:30



مقتل جندي وجرح ثلاثة آخرين من قوة حفظ السلام بإفريقيا الوسطى

 

قتل جندي مصري من قوات حفظ السلام الدولية في جمهورية وسط إفريقيا اليوم الأحد وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم نفذه أفراد يشتبه في انتمائهم لميليشيات مسيحية.


وقالت الأمم المتحدة في بيان إن أفرادا يشتبه في أنهم لميليشيا مسيحية قتلوا جنديا مصريا من قوات حفظ السلام الدولية، وأصابوا ثلاثة آخرين في هجوم بجنوب جمهورية أفريقيا الوسطى.


وأضافت الأمم المتحدة أن الهجوم نفذه "متشددون من ميلشيا الدفاع الذاتي (أنتي بالاكا) في منطقة جامبو على بعد مائة كيلومتر من بلدة بانجاسو التي قتل على أرضها أكثر من مائة مدني وثلاثة مغاربة من قوات حفظ السلام في حوادث منفصلة خلال شهري مايو ويوليو".



الكلمات المفتاحية : ارهاب, حفظ السلام, قوات, مصر
 
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