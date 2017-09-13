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مقتل خمسة أشخاص في الكامرون إثر عملية انتحارية


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 13 سبتمبر 2017 - 20:53



مقتل خمسة أشخاص في الكامرون إثر عملية انتحارية
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قتل خمسة أشخاص اليوم الأربعاء في الكاميرون بعد هجوم انتحاري تعرض له عدد من المصلين داخل مسجد شمالي البلاد.


وقالت السلطات الكامرونية إن فتاة تحمل قنبلة مثبتة حول جسدها دخلت مسجدا بشمال البلاد وقامت بتفجير نفسها، "مما أسفر عن مقتل خمسة مصلين في هجوم يحمل بصمات جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة".


وأضاف ميدجياوا بكري حاكم إقليم أقصى الشمال في تصريح لرويترز "إن الفتاة التي يتراوح عمرها بين 12 و13 عاما وصلت إلى مسجد ساندا-وادجيري في منطقة كولوفاتا وقت آذان الفجر بين الخامسة والسادسة صباحا وكان الرجال راكعين حين جاءت وقتل خمسة من المصلين والمفجرة أيضا" بحسب تعبيره.



الكلمات المفتاحية : الكامرون, عنف, قتلى
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