مقتل سبعة جنود نيجيريين فى هجمات متفرقة



قتل جنديان نيجيريان اليوم الأحد في هجوم على قرية شمالي شرق نيجيريا نسبته مصادر محلية إلى جماعة بوكو حرام المسلحة



من جهته، أعلن الجيش النيجيري انه استعاد الجمعة قرى عدة تسيطر عليها الجماعة "المتطرفة" في منطقة بحيرة تشاد وأنقذ 85 شخصا بينهم نساء وأطفال، وأكد مقتل أربعين مسلحا في عمليات أخرى.



وأعلن الجيش النيجري أمس السبت مقتل خمسة جنود نيجيريين، وأربعة عشر عنصرا من جماعة بوكو حرام المسلحة فى مواجهات مساء الجمعة شمالي شرق نيجيريا.



وقال المتحدث باسم الجيش ساني عثمان في بيان إن "إرهابيين" ينتمون إلى بوكو حرام هاجموا في الكتيبة 119 في الجيش في معلم فاتوري في ولاية بورونو، مضيفا أن الجنود تصدوا للهجوم وقتلوا 14 "إرهابيا".



وتواصل جماعة بوكو حرام شن هجمات رغم انقسامها إلى ثلاثة فصائل وتراجعها بعد الهجوم المشترك الذي يشنه الجيش النيجيري مع جيوش من البلدان المجاورة.



وكان الجيش قد قتل الخميس الماضي انتحاريين أحدهما امرأة كانا يستهدفان تفجير نفسيهما فى قاعدة عسكرية في ولاية بورنو.



وأدى تمرد بوكو حرام وقمعه من الجيش إلى مقتل 20 ألف شخص على الأقل، ونزوح 2,6 مليون شخص منذ 2009.

