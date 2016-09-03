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مقتل شخصين في هجوم على مكتب للجمارك ببوركينافاسو


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 3 سبتمبر 2016 - 13:08



مقتل شخصين في هجوم على مكتب للجمارك ببوركينافاسو
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لقي شخصان مصرعهما في هجوم استهدف  مكتبا للجمارك شمال بوركينا فاسو, حسب ما علم لدى مصدر رسمي بوغادوغو، حسبما نقلت وكالة الأنباء البوركينابية 
 
وأضافت الوكالة أن جمركيا ومدنيا قتلا يوم أمس الجمعة في بلدة ماركوي الواقعة في منطقة الساحل في أقصى شمال البلاد على الحدود مع مالي.
 
وأضاف المصدر ذاته أن الهجوم الذي نفذه مسلحون لم يتم تحديد هوياتهم بعد خلف أيضا ثلاثة جرحى كلهم جمركيون.
 
وكانت بوركينافاسو قد شهدت في 15 يناير الماضي هجوما هو الأكثر دموية في تاريخها في العاصمة وغادوغو راح ضحيته ثلاثون شخصا من عشر جنسيات وعدد كبير من الجرحى، وأعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي فورا مسؤوليته عنه٠


الكلمات المفتاحية : ارهاب, بوركينافاسو, جمارك


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