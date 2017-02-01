مقتل موظفين للأمم المتحدة على حدود نيجيريا والكاميرون





قتل خمسة أشخاص يعملون في مكتب الأمم المتحدة في غرب إفريقيا، خلال هجوم مسلح نفذه مجهولون في بلدة "كونتشا"، على الحدود النيجيرية الكاميرونية .





وحسب بيان صادر اليوم الأربعاء، عن مكتب الأمم المتحدة في غرب أفريقيا، فإن مجموعة مسلحة هاجمت فريقا فنيا تابعا للأمم المتحدة، على الحدود بين نيجيريا والكاميرون، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح.





وأضاف البيان أن من بين "الضحايا متعاقدا مستقلا مع الأمم المتحدة، وثلاثة مواطنين نيجيريين ومواطن كاميروني."





وتشهد المناطق الحدودية بين نيجيريا والكاميرون، هجمات تنفذها بعض الجماعات المسلحة الساعية إلى إقامة دولة إسلامية في المنطقة، ومن أشهر تلك الجماعات "بوكوحرام" التي دخلت الدولتان إلى جانب دول أخري في حلف لمحاربتها منذ عدة أشهر.

