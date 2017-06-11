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مقتل 11 شخصا وهروب المئات من سجن بالكونغو


وكالات
الاحد 11 يونيو 2017 - 18:44



مقتل 11 شخصا وهروب المئات من سجن بالكونغو
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لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم وهرب 930 سجينا اليوم الأحد ،عندما اقتحم مهاجمون مجهولون سجنا في بلدة بيني في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
 
وقال حاكم اقليم شمال كيفو جوليان بالوكو ، في تصريح صحفي ، إن سجن كانغاوايي في مدينة بيني تعرض لهجوم من قبل أشخاص لم تعرف هوياتهم حتى الساعة، وخلال تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والمهاجمين قتل 11 شخصا بينهم ثمانية من عناصر الأمن.

 . وأضاف "في الوقت الراهن لم يبق في السجن الا 30 معتقلا من أصل 966 سجينا "
 
وأوضح بالوكو أن السلطات فرضت حظر تجوال على منطقة بيني التي تضم المدينة وجوارها، إضافة إلى مدينة بوتمبو المجاورة وذلك اعتبارا من الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي.
 
وتقع منطقة بيني في ولاية كيفو الشمالية المضطربة، وقتل منذ اكتوبر 2014 المئات في هذه الولاية جراء أعمال عنف نسبتها السلطات للقوات الديموقراطية المتحالفة وهي عبارة عن تمرد تقوده جماعات مسلحة محسوبة على أوغندا ،وكان والعشرات من عناصر هذا التمرد مسجونين في سجن كانغاوايي
 


الكلمات المفتاحية : الكونغو, سجن, هجوم
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