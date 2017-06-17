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مقتل 12عسكريا ماليا في هجوم على معسكر شمالي البلاد


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 17 يونيو 2017 - 15:33



مقتل 12عسكريا ماليا في هجوم على معسكر شمالي البلاد
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لقي 12عسكريا ماليا مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح صباح اليوم السبت خلال هجوم شنه مسلحون على معسكر للجيش في منطقة بينتاغوننغو في شمال البلاد.


وقالت مصادر صحراء ميديا في المنطقة إن مسلحين هاجموا معسكر بينتاغونغو (حوالى 80 كلم من تمبكتو) قرابة الساعة الخامسة فجرا، "وقتلوا 12 عسكريا على الأقل خلال الهجوم".


وأضافت المصادر أن عددا كبيرا من العسكريين ما زال في عداد المفقودين، وكل العتاد الذي كان في المعسكر تم تدميره، "الجهاديون غادروا مصطحبين معهم رهائن".


وكانت مجموعة دول الساحل الإفريقي دعت اليوم مجلس الأمن الدولي للإسراع في تبني قرار يدعم إنشاء قوة عسكرية إفريقية لمكافحة "الإرهاب" في المنطقة، وتساند القوات الأممية المتمركزة هناك.



الكلمات المفتاحية : ارهاب, عساكر, مالي
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