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مقتل 12 عسكريا في هجوم مسلح ببوركينا فاسو


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 17 ديسمبر 2016 - 17:30



مقتل 12 عسكريا في هجوم مسلح ببوركينا فاسو
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لقي 12عسكريا من بوركينا فاسو مصرعهم أمس الجمعة في هجوم على مفرزة للجيش في ناسمبو، شمال البلاد، على بعد 30 كيلومترت من الحدود المالية.


وقال مصدر أمني في المنطقة إن المهاجمين كانوا على متن شاحنات صغيرة ودراجات نارية، مدججين بالأسلحة من رشاشات كلاشينكوف، إذ أطلقوا النار على الحظائر والخيم مما أدى إلى احتراق  عدد من الآليات، مشيرا إلى أن  المهاجمين قاموا برفع رايات جهادية.


وكانت قيادة أركان الجيش أعلنت في بيان لها اليوم السبت أن حوالى 40 شخصاً مدججين بالسلاح هاجموا الموقع العسكري في نا سومبو، التي تبعد 45 كيلومتراً الى شمال دجيبو وحوالى 30 كيلومتراً من حدود مالي.

 

وأكدت أن المفرزة التي تعرضت للهجوم تنتمي الى تجمع القوى المسلحة لمكافحة الارهاب، وهي كتيبة تعد أكثر من 600 عنصر نشرت في أواخر كانون الثاني (يناير) 2013 بعد أسابيع على إطلاق عملية "سرفال" الفرنسية لمكافحة المقاتلين في  شمال مالي.

 

وبسبب هذه الحادثة ، ألغى الرئيس البوركينابي روش مارك كريستيان ، مشاركته في قمة رؤساء التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا ، المقررة اليوم السبت في آبوجا بنيجيرا.

 

و في كلمة وجهها إلى الشعب ، أشاد الرئيس البوركينابي بأرواح الجنود الذين قتلوا في الهجوم ، مؤكدا أن بوركينافاسو لن تستسلم أمام الإرهاب.



الكلمات المفتاحية : ارهاب, الجيش, بوركينا فاسو


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