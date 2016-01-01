مقتل 16 شخصا فى اشتباك مسلح بأفريقيا الوسطى



قتل 16 عشر شخصا بينهم مدنيون، ونزح عشرات الآف عن قراهم فى أفريقيا الوسطى إثر اندلاع قتال استمر ليومين بين جماعتين مسلحتين



وأكدت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام أن الاشتباكات دارت في بلدة بريا على بعد قرابة 600 كيلومتر شمال شرقي العاصمة بانجي بين الجبهة الشعبية لنهضة جمهورية أفريقيا الوسطى، واتحاد شعب أفريقيا الوسطى.



وكانت الجماعتان جزءا من ميليشيا سيليكا المتمردة وهي ائتلاف معظم مقاتليه من المسلمين أطاح بالرئيس المنتخب للبلاد عام 2013 مما أدى إلى هجمات انتقامية من ميليشيات مسيحية وأدخل البلاد في داومة من العنف راح ضحيتها الآلاف.



وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام المعرفة اختصارا باسم (مينوسكا) فلاديمير مونتيرو إن الاشتباكات اندلعت صباح يوم الاثنين وأوقعت الكثير من الضحايا "ووفقا للأرقام المتوفرة لدينا هناك 16 حالة وفاة مؤكدة على الأقل وآلاف النازحين."



وأبلغ مونتيرو فى مؤتمر صحفي أن هذه الأعمال "تمثل انتهاكا خطيرا يعرض المسؤولين عنه للملاحقة القضائية من جانب محاكم وطنية أو دولية". وأضاف أن عدد القتلى قد يزيد.

