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مقتل 19 شخصا في احتجاجات ضد الرئيس الكونجولي


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 21 ديسمبر 2016 - 16:42



مقتل 19 شخصا في احتجاجات ضد الرئيس الكونجولي
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لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 45 بالرصاص أثناء احتجاجات ضد بقاء الرئيس جوزيف كابيلا في السلطة بعد انتهاء فترته حسب ما أعلن مسؤول أممي في كينشاسا.


وأكد خوسيه ماريا اراناز رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الكونجو أن بعثة المنظمة الدولية في البلاد، أكدت الخبر.


وعبر المسؤول الأممى عن قلقه بعد الاستخدام المفرط للقوة ضد المواطنين، من قبل القوات الكونكولية، خاصة الشرطة والحرس الجمهوري، والشرطة العسكرية والوكالة الوطنية للمخابرات.


وكان زعيم المعارضة في جمهورية الكونجو الديمقراطية "إتيان تشيسيكيدي" ناشد مواطني بلاده يوم أمس، بعدم الاعتراف بالسلطة غير القانونية، وغير الشرعية للرئيس جوزيف كابيلا، ومقاومة انقلابه سلميا


ويواجه كابيلا تحديا كبيرا منذ أن تولى السلطة عقب اغتيال والده في 2001، حيث يتهمه نشطاء المعارضة بمحاولة التمسك بالسلطة، من خلال ترك مدة ولايته تنتهي دون انتخابات متوقعة لاختيار من يخلفه حتى 2018.



الكلمات المفتاحية : الكونغو, قتلى, مظاهرات


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