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مقتل 5 أشخاص في هجمات في شمال بوركينافاسو


صحراء ميديا + وكالات
السبت 3 يونيو 2017 - 22:15



مقتل 5 أشخاص في هجمات في شمال بوركينافاسو
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قتل خمسة أشخاص ليلة الجمعة/السبت في "هجمات محددة الهدف" قد تكون على صلة بمجموعة جهادية، وقعت في ثلاث بلدات في اقليم سوم (شمال) المحاذي لمالي، وفق ما علم من مصادر أمنية في بوركينا فاسو.
 
وقال ضابط في واغادوغو طلب عدم كشف هويته "قتل زوجان وطفلهما الجمعة حوالي الساعة الثانية صباحا في بوغوول" البلدة التي تبعد 15 كلم عن دجيبو كبرى مدن إقليم سوم.
 
وأضاف "كما قتل شخص ليلا في بيتيغا (25 كلم عن دجيبو) وآخر في كورو بول ما يرفع عدد القتلى إلى خمسة" مشيرا إلى "هجمات محددة الهدف".
 
وقال مصدر أمني آخر في سوم إن الهجوم "الذي شنه رجال أتوا راجلين قد يكون من تنفيذ رجال مالام ديكو" زعيم مجموعة أنصار الإسلام الجهادية التي نفذت العديد من الهجمات في شمال البلاد.
 
وقتل الأسبوع الماضي شرطي متقاعد في بيتيغا وأصيبت زوجته بجروح خطرة على أيدي مهاجمين قتل أحدهما.
 
ويقول بعض المراقبين إن هذه الهجمات تأتي انتقاما من أشخاص يشتبه في تقديمهم معلومات لقوات الأمن، لكن هذه الأخيرة أكدت أنه "ليست لها أية صلة بالضحايا".
 
ويشهد شمال بوركينافاسو المحاذي لمالي والنيجر هجمات جهادية منذ الفصل الأول من 2015.
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, افريقيا, الساحل, بوركينافاسو
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