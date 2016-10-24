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مقتل 5 فرنسيين في حادث تحطم طائرة عسكرية


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 24 أكتوبر 2016 - 13:07



مقتل 5 فرنسيين في حادث تحطم طائرة عسكرية
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قال وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، إن طائرة عسكرية تحطمت اليوم الاثنين في مالطا، أسفرت عن مقتل 5 فرنسيين.
 
وأوضح لودريان، عبر حساب لوزارة الدفاع، أن ثلاثة من ضحايا الطائرة تابعون لوزارة الدفاع الفرنسية، والاثنان الآخران من المتعاقدين مع الوزارة، حسب صحيفة "لومند" الفرنسية، دون أن يذكر أي مهمة كانوا مكلفين بها.
 
وفي وقت سابق، قال مسؤولون في مطار مالطا إن طائرة صغيرة تحطمت بعد فترة وجيزة من إقلاعها من المطار، في أسوأ حادث طيران شهدته البلاد في وقت السلم.
 
وأوضح المسؤولون أن الحادث وقع في وقت مبكر صباح اليوم في منطقة لوكا، جنوبي جزيرة مالطا، بينما كانت الطائرة متجهة إلى مدينة "مصراته" الليبية (200 كلم شرق طرابلس).
 
وذكرت الصحيفة أن الطائرة من طراز "مترولاينر"، التي تتسع لعشرة ركاب، فيما لم ترد بعد أية معلومات عن أسباب تحطمها.
 


الكلمات المفتاحية : طائرة, فرنسا


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