مقتل 57عنصرا من بوكو حرام فى النيجر



قتل 57 عنصرا على الأقل من جماعة "بوكو حرام" اليوم الإثنين بينهم قيادي، في معارك عنيفة مع جيش النيجر جنوب شرقي البلاد.



وأكد مصدر أمني نيجيري أنه يجري التحقق من هوية "الأمير" المذكور، لافتا إلى إصابة عشرة جنود نيجريين بجروح طفيفة.



وأوضح المتحدث أن عددا كبيرا من المهاجمين قدموا "على دراجات وسيارات وبدا أنهم مدربون جيدا ويملكون معلومات دقيقة عن مواقعنا"، مضيفا أن "قوة الرد أجبرتهم على الانسحاب نحو نيجيريا".



وشنت جماعة "بوكو حرام" المسلحة أولى هجماتها في النيجر في فبراير 2015، حيث تضم منطقة ديفا القريبة من نيجيريا أزيد من 300 ألف لاجىء ونازح بينهم آلاف استقبلتهم بعض العائلات الفقيرة بحسب الأمم المتحدة، التي طالبت المجتمع الدولي بزيادة دعمه المالي.

