مقتل 6أشخاص في قرية بشمال شرقي نيجيريا





قتلت جماعة "بوكو حرام" ستة أشخاص في قرية بشمال شرقي نيجيريا، في هجوم يُرجّح أنه انتقامي، وفق ما قالت ميليشيا التي تقاتل الجماعة لوكالة الصحافة الفرنسية.



و تسلّل تسعة أشخاص إلى قرية "كيجيماتاري" في شمال شرقي ولاية بورنو، واقتحموا بيوت الرجال الستة بما فيها بيت زعيم القرية، وذبحوهم جميعاً.





وقال إبراهيم ليمان، قائد ميليشيا محلّية تقاتل المتشددين، إنّ المهاجمين تفادوا حاجزاً للجيش، عبر دخولهم إلى القرية من الأحراش.





ومن جهته، أوضح أحد السكّان المحلّيين ويدعى كولو موسى، أنّ هدف الهجوم هو الانتقام من توقيف عنصرين من "بوكو حرام" نزحا إلى القرية, زاعمَين أن متشددين أرغموهما قبل شهرين على مغادرة منزليهما.





وأسفر النزاع بين الجيش النيجيري وبوكو حرام إلى حد الساعة عن 20 ألف قتيل على الأقلّ