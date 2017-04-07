مقتل 6 أشخاص في قصف أمريكي لسورية





شنت الولايات المتحدة الأمريكية صباح اليوم هجوما بصواريخ كروز على قاعدة جوية تسيطر عليها القوات الحكومية السورية.



وأكد مسؤولون في الجيش الأمريكي أن نحو 50 صاروخا من طراز توماهوك أطلقت من سفن تابعة للبحرية الأمريكية في البحر المتوسط أصابت عدة أهداف منها المدرج وطائرات ومحطات وقود في قاعدة جوية بحمص.



وقال الجيش السوري إن الهجوم الصاروخي الأمريكي على إحدى قواعده الجوية أسفر عن مقتل ستة أشخاص وسبب أضرارا بالغة، مضيفا أنه سيرد بمواصلة حملته بهدف "سحق الإرهاب" و "وإعادة الأمن والأمان إلى كافة أراضى الجمهورية العربية السورية."



ووصفت القيادة العامة للجيش السوري في بيان الهجوم بأنه "عدوان سافر" مضيفا أن الهجوم جعل "الولايات المتحدة الأمريكية شريكا لداعش والنصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية."



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر أمس الخميس بتوجيه ضربة عسكرية على قاعدة جوية في سوريا انطلق منها هجوم أول أمس الثلاثاء وصف بالكيماوي راح ضحيته العشرات