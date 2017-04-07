الحزب الحاكم: نحضر لإرسال بعثات التعبئة

معلومات عن سيارة منفذي هجوم "بي أم سي إي"

عملية سطو مسلح على بنك في نواكشوط

مجلس الشباب يختار أعضاء جمعيته العامة

غامبيا: معسكر الرئيس بارو يكتسح البرلمان

فلاش إخباري: تداعيات قصف ترامب لسوريا

مقتل 6 أشخاص في قصف أمريكي لسورية

نواكشوط: مصرع شخص بعد طعنه بساطور‎

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات

رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، كتلة العقد الاجتماعي
رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار
وثيقة كتلة "العقد الاجتماعي" يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية
Sahara Media Agency : معلومات حصرية عن سيارة منفذي هجوم "بي أم سي إي" https://t.co/Ja48vGJ368
الجمعة 7 أبريل - 15:54
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | معلومات عن سيارة منفذي هجوم "بي أم سي إي" https://t.co/vgjvs5kUW5معلومات-عن-سيارة-منفذي-هجوم-بي-أم-سي… https://t.co/edqD2knx7t
الجمعة 7 أبريل - 15:32
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

مقتل 6 أشخاص في قصف أمريكي لسورية


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 7 أبريل 2017 - 10:31



مقتل 6 أشخاص في قصف أمريكي لسورية
مواضيع ذات صلة


شنت الولايات المتحدة الأمريكية صباح اليوم هجوما بصواريخ كروز على قاعدة جوية تسيطر عليها القوات الحكومية السورية.

وأكد مسؤولون في الجيش الأمريكي أن نحو 50 صاروخا من طراز توماهوك أطلقت من سفن تابعة للبحرية الأمريكية في البحر المتوسط أصابت عدة أهداف منها المدرج وطائرات ومحطات وقود في قاعدة جوية بحمص.

وقال الجيش السوري إن الهجوم الصاروخي الأمريكي على إحدى قواعده الجوية أسفر عن مقتل ستة أشخاص وسبب أضرارا بالغة، مضيفا أنه سيرد بمواصلة حملته بهدف "سحق الإرهاب" و "وإعادة الأمن والأمان إلى كافة أراضى الجمهورية العربية السورية."

ووصفت القيادة العامة للجيش السوري في بيان الهجوم بأنه "عدوان سافر" مضيفا أن الهجوم جعل "الولايات المتحدة الأمريكية شريكا لداعش والنصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية."

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر أمس الخميس بتوجيه ضربة عسكرية على قاعدة جوية في سوريا انطلق منها هجوم أول أمس الثلاثاء وصف بالكيماوي راح ضحيته العشرات


الكلمات المفتاحية : الولايات المتحدة, ترامب, حرب, سوريا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة