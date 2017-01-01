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مقتل16 شخصا في تحطم طائرة عسكرية أميركية


صحراء ميديا+وكالات
الثلاثاء 11 يوليوز 2017 - 07:49



مقتل16 شخصا في تحطم طائرة عسكرية أميركية
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قتل 16 شخصًا أمس الاثنين في تحطم طائرة عسكرية في ولاية ميسيسيبي الاميركية، حسب ما نقلت شبكة التلفزيون الأميركي "سي ان ان»" عن إدارة محلية للطوارىء.
 
وقال فريد راندل، مدير ادارة الطوارىء في ليفلور كاونتي، للشبكة، إن كل الضحايا كانوا على متن الطائرة التابعة لسلاح البحرية الأميركي.
 
ونقلت صحيفة كلاريون ليدجر عن مدير وكالة إدارة الأزمة في ميسيسيبي لي سميثون أن الطائرة التابعة للبحرية الاميركية، وهي طائرة تزويد بالوقود في الجو من طراز سي-130 تحطمت بين مقاطعتي سانفلاور وليفلور.
 
ووقع الحادث قرابة الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي وقد خلّف حريقًا اضطرت فرق الاطفاء للتدخل لإخماده.
 
من جهتها، قالت البحرية في بيان "وقع حادث لطائرة كي سي-130 للبحرية الاميركية مساء 10 يوليو. مزيد من المعلومات سينشر لاحقًا".


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