مكافحة الإرهاب تتصدر مباحثات أمريكية ـ موريتانية بواشنطن



أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، خديجة أمبارك فال، سلسلة مباحثات بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع عدد من مساعدي وزير الخارجية الأمركي جون كيري .



وبحسب برقية لوكالة الأنباء الموريتانية فقد تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها مع الولايات المتحدة الامريكية في مجال مكافحة الارهاب والتطرف، في منطقة الساحل والصحراء .



وثمن الدبلوماسيون الأمريكيون ما وصفوها بجهود موريتانيا في مجالات حقوق الانسان، ومكافحة الإرهاب والتطرف على وجه الخصوص، منوهين بنجاح تنظيم القمة العربية ال27 التي استضافتها نواكشوط .



وأشاد المسؤولون الأمريكيون بخطاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز في ختام الحوار الذي عبر فيه عدم ترشحه للمأمورية الثالثة وانحيازه لصالح إرساء الديمقراطية من أجل مصلحة موريتانيا .



وسبق لسفارة الولايات المتحدة الامريكية أن أعربت في بيان لها قبل يومين عن ارتياحها لخطاب الرئيس ودعمه لترسيخ الديمقراطية في موريتانيا واحترامه للدستور .

