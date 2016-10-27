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مكافحة الإرهاب تتصدر مباحثات أمريكية ـ موريتانية بواشنطن


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 27 أكتوبر 2016 - 12:10



مكافحة الإرهاب تتصدر مباحثات أمريكية ـ موريتانية بواشنطن
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أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، خديجة أمبارك فال، سلسلة مباحثات بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع عدد من مساعدي وزير الخارجية الأمركي جون كيري.

 وبحسب برقية لوكالة الأنباء الموريتانية  فقد تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها مع الولايات المتحدة الامريكية في مجال مكافحة الارهاب والتطرف، في منطقة الساحل والصحراء.

وثمن الدبلوماسيون الأمريكيون  ما وصفوها بجهود موريتانيا في مجالات حقوق الانسان، ومكافحة الإرهاب والتطرف على وجه الخصوص، منوهين بنجاح تنظيم القمة العربية ال27 التي استضافتها نواكشوط.

وأشاد المسؤولون الأمريكيون بخطاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز في ختام الحوار الذي عبر فيه عدم ترشحه للمأمورية الثالثة وانحيازه لصالح إرساء الديمقراطية من أجل مصلحة موريتانيا.

وسبق لسفارة الولايات المتحدة الامريكية أن أعربت في بيان لها قبل يومين عن ارتياحها لخطاب الرئيس ودعمه لترسيخ الديمقراطية في موريتانيا واحترامه للدستور.
 


الكلمات المفتاحية : الإرهاب, التطرف, أمريكا, موريتانيا


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