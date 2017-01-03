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مكتبة "إقرأ معي" تحتفل بمرور عام على تأسيسها


انواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 3 يناير 2017 - 10:58



مكتبة "إقرأ معي" تحتفل بمرور عام على تأسيسها
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احتفلت مكتبة "إقرأمعي" أمس الاثنين بمرور سنة على تأسيسها ، باستضافة الكاتب محمد ولد ادومو للنقاش معه حول أعماله في السينما و الأدب.

وتم خلال الحفل تكريم بعض القراء المميزين و الإعلان عن خطة المكتبة خلال سنة 2017 ، وقالت المتحدثة باسم المبادرة رحمة غلام في كلمتها بالمناسبة إن  "مكتبة اقرأ معي  تكمل اليوم عامها الأول من مجموعة في الفيسبوك لا يعرف أهلها بعضهم، ولا يشتركون إلا الصور والأسماء والأسفار.. إلى مائدة للمعرفة تجتمع عليها نخبة المثقفين والكتاب والقراء في البلد" .
وشكرت المتحدثة جميع الأفراد و المؤسسات التي قدمت الدعم للمبادرة ، و الكتاب والروائيين والمؤرخين والمثقفين الذين كان لهم الفضل في خلقِ ألفِ ومائتي دقيقةِ نقاش ، حول أعمالهم .
وأوضحت أن المكتبة تضم  1270 كتاباً على الرفوف، و135 مُنتسباً أعاروا منها 627 كتاباً في السنة الماضية.. 42 سًفرًا من قصص وكتب الأطفال أعيرت لنزلاء معهد مريم دياللو من البنات والبنين.. و 263 كتاباً مُعاراً للمشاركين في تحدّي القراءة العربي 2016.
 
وأكدت أن المكتبة ستحتفظ بجلسات مائة دقيقةِ نقاشٍ الشهرية كما أنها ستستمر في نشاطنا الأساسي،  كإعارة الكتب للقراء،  إضافة لذلك ستدرج ضمن برنامجها لموسم 2017عروضا سينمائية  شهرية تحمل وسم#سينما_الكتب، ستعرض خلاله عدة أفلام  مقتبسة  عن كتب أو روايات لتكون جسرا للقراء بين الأدب والفن، بين الكتاب والصورة.
وستنظم المكتبة جلساتِ نقاش وتحليل للكتب كل شهر، بعنوان #بيبلوفيليا، تجمع الراغبين في الغوص إلى عمق الكتاب واستنطاق معانيه وتشارك الآراء حوله،  كما سيكون للشعر  وقفة وجلسة، كل ستين يوما، مخصصة  للإلقاء عبر استضافة الشعراء الذي تركت قصائدهم أثرا في الديوان الموريتاني.


الكلمات المفتاحية : اقرأ معي, مبادرة, مطالعة, مكتبة


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