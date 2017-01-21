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مكتب جديد للهيئة الوطنية للموثقين الموريتانيين


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 21 يناير 2017 - 14:56



مكتب جديد للهيئة الوطنية للموثقين الموريتانيين
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اختارت الهيئة الوطنية للموثقين الموريتانيين، في اجتماع عقدته أمس الجمعة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، مكتباً جديداً لتسيير أعمال الهيئة.
 
وبحسب ما جاء في بيان صادر عن الهيئة، فإن النائب البرلماني السابق سلامة ولد عبد الله، هو من سيشغل منصب الرئيس الجديد للمكتب، فيما يشغل منصب نائب الرئيس الدكتور محمد سالم محمد يحيى.
 
ويضم المكتب الجديد الأمين العام تيوي ممادو صو، والناطق الرسمي ومسؤول العلاقات الخارجية محمد عبد الله سويلم، ومسؤول الخزينة محمد محمود احمد معلوم.
 
وتعمل الهيئة الوطنية للموثقين الموريتانيين منذ قرابة 17 عاماً في الساحة القانونية بموريتانيا.
 


الكلمات المفتاحية : قانون, قضاء, موثقين


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