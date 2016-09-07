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ملتقى تكويني حول تقنيات معالجة النفايات الطبية


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 7 سبتمبر 2016 - 21:20



ملتقى تكويني حول تقنيات معالجة النفايات الطبية
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نظمت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الأربعاء بنواكشوط ملتقى تكوينيا لصالح المكونين المهنيين حول تقنيات معالجة النفايات الطبية.
 
وسيتلقى المشاركون في الملتقى الفاعلين في مجال الصحة خلال خمسة أيام عروضا حول دور المياه والهواء وتسيير النفايات في حالة الاوبئة والمخاطر الصحية والبيئية.
 
وقال المكلف بمهمة في وزارة الصحة، الامين العام وكالة  أحمد جدو ولد الزين إن التطور الملاحظ في المنظومة الصحية على مستوى المنشآت العمومية والخصوصية يرافقه تزايد في النفايات البيوطبية،يشكل تحديا كبيرا يجب على الجهات المعنية التغلب عليه، من خلال وضع إطار تنظيمي يسهل التخلص من النفايات، ويضمن سلامة العاملين في الميدان.
 
وأضاف أن الوزارة ستنظم قريبا دورات تكوينية ميدانية لصالح مسؤولي وعمال النظافة في المؤسسات الاستشفائية مما سيكون له الاثر الايجابي في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


الكلمات المفتاحية : أدوية, ملتقى, نفايات


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