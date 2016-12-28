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ملتقى حول المحتوى العربي والوطني على الانترنت


انواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 28 ديسمبر 2016 - 16:55



ملتقى حول المحتوى العربي والوطني على الانترنت
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بدأت اليوم الأربعاء بنواكشوط أشغال الملتقى الموريتاني الأول حول المحتوى العربي والوطني على الانترنت. وينظم الملتقي من طرف مجموعة مطوري غوغل- نواكشوط، بالتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال، وللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وبدعم من وزارة الثقافة.

ويهدف الملتقى إلى تنظيم وإثراء المحتوى الوطني والعربي على الانترنت من خلال تشجيع الإبتكار، وتطوير المواقع والتطبيقات الالكترونية، التي تساهم في سهولة استغلال مختلف المنصات من قبل المستخدمين من أجل إنتاج أكبر.

المتحدث باسم مجموعة مطوري"غوغل- نواكشوط" أكد أن تنظيم وإثراء المحتوى الوطني، يتطلب التنسيق بين مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين والمهتمين بهذا المجال حسب تقاطع مجالات اهتمامهم.

ودعا إلى مضاعفة الجهود لحماية الأجيال الحالية والقادمة خاصة مع سرعة انتشار المعلومة وقوة تأثيرها.

الأمين العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال محمد ولد هيبه دعا خلال كلمة له في افتتاح الملتقي، إلى الاستفادة من الموارد والأدوات التي توفرها التقنيات الجديدة، لتنفيذ سياسات وبرامج تنموية شاملة.

وبدوره ابرز رئيس الفريق البرلماني للتقنيات الجديدة وعصرنة الإدارة النائب سيدي عالي ولد سيد الأمين، التأثير الهائل والسريع الذي تدخله الثورة الرقمية على حياتنا اليومية، مؤكدا استعداد فريقه للعمل مع المبادرات والتنظيمات الشبابية العاملة في هذا المجال.

وتعتبر هذه هي النسخة الاولي بموريتانيا من ملتقي المحتوي الوطني والعربي على الانترنت، ويسعي إلى تحفيز الشركاء في المنظومة التقنية والمستخدمين على إثراء وتعزيز حجم المحتوي من خلال تنظيمه وانشائه.


الكلمات المفتاحية : الانترنت, المحتوى العربي, ملتقى


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