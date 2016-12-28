ملتقى حول المحتوى العربي والوطني على الانترنت

الأمين العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال محمد ولد هيبه دعا خلال كلمة له في افتتاح الملتقي، إلى الاستفادة من الموارد والأدوات التي توفرها التقنيات الجديدة، لتنفيذ سياسات وبرامج تنموية شاملة

وبدوره ابرز رئيس الفريق البرلماني للتقنيات الجديدة وعصرنة الإدارة النائب سيدي عالي ولد سيد الأمين، التأثير الهائل والسريع الذي تدخله الثورة الرقمية على حياتنا اليومية، مؤكدا استعداد فريقه للعمل مع المبادرات والتنظيمات الشبابية العاملة في هذا المجال.

وتعتبر هذه هي النسخة الاولي بموريتانيا من ملتقي المحتوي الوطني والعربي على الانترنت، ويسعي إلى تحفيز الشركاء في المنظومة التقنية والمستخدمين على إثراء وتعزيز حجم المحتوي من خلال تنظيمه وانشائه.