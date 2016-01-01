ملتقى حول جمع وتدوين المعلومات الإحصائية للصيد

اختتمت اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال ملتقى تكويني حول جمع وتدوين المعلومات الإحصائية للصيد في إطار النظام الجديد لتسييرالحصص، منظم بالتعاون بين وزارة الصيد والاقتصاد البحري عن طريق خفر السواحل الموريتاني والممولة من طرف البرنامج الجهوي لتطوير الصيد في غرب إفريقيا٠

ووزع المشرفون على الملتقى إفادات على المشاركين في الملتقى من خفرالسواحل الموريتاني والفاعلين في الصيد وإتحاديات الصيد.

وقالت المستشارة المكلفة بالبحث العلمي وعلم المحيطات بوزارة الصيد والاقتصاد البحري عزة بنت جدو إن المواضيع التي تم نقاشها والوثائق التي تم تكوين المجموعات المشاركة على تعبئتها تكتسي أهمية بالغة، حيث أنها تدخل في إطار تطبيق الإستراتيجية الجديدة للصيد والقانون 17/2015 التي تهدف إلى تنظيم وتوزيع عمليات الصيد كما وكيفا.