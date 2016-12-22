ملتقى حول نتائح التعداد العام للسكان والمساكن 2013



نظم المكتب الوطني للإحصاء أعمال ملتقى حول نشر واستخدام نتائج التعداد العام للسكان و المساكن2013 ،من أجل تبادل الآراء والنقاش حول المواضيع التي تم تحديدها.



وتنظم هذه الورشة المدعومة من صندوق الأمم المتحدة للسكان بمشاركة 50 إطارا من مختلف القطاعات الوزارية و ذلك من أجل متابعة نشر النتائج النهائية وإيجاد استراتيجية للاستخدام الأمثل لبيانات التعداد وإعداد وتنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاهية المشتركة (2016 ـ 2030) وتحديث السياسات القطاعية وإعداد التقارير التقييمية للدول حول أهداف الألفية للتنمية، المصادق عليها في شهر سبتمبر 2015.



وحسب إيجاز من المكتب الوطني للإحصاء فسيتم خلال الورشة مناقشة النتائج والمؤشرات المنبثقة عن تعداد 2013 وتأثيرها على التنمية في موريتانيا، على المستويين الوطني و المحلي، مع مختلف الفاعلين في الحياة العمومية (الساسة، منتخبين محليين، مجتمع مدني، صحافة، باحثين وجامعيين، الخ.).



وسيسمح هذا العمل حسب القائمين عليه من تمكين موريتانيا من مواكبة هذه النتائج واستخدامها الفعلي طبقا لتوصيات المنبثقة عن دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان حول إنجاز تعدادات السكان في العالم و التي صادقت عليها بلادنا.



وقد أنجزت موريتانيا سنة 2013 رابع تعداد لها للسكان و المساكن، بعدم فني ومالي من شركائها في التنمية مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي و الاتحاد الأوروبي و البنك الدولي و برنامج الأمم المتحدة للإنماء، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان و المفوضية العليا للاجئين.



و أسفرت نتائج هذا التعداد عن إعداد عشرين تقريرا تهم مواضيع مختلفة شكلت مادة لنشر وتوزيع نتائج هذا التعداد.