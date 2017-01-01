ملف السمك..إحالة مسؤول "بومديد" وتبرئة مدير مخزن "كيفة"



أحال وكيل الجمهورية فى الحوض الغربي أحمدو بمب ولد محمدو أمس الثلاثاء ممثل الشركة الموريتانية لتوزيع السمك فى بومديد محمد فال ولد يبه إلى السجن المدني في لعيون .



وأحيل المتهم إلى السجن مباشرة، وفقا لمصادر قضائية بتهمة باختلاس المال وفقا للمادة 194 من القانون الجنائي الموريتاني. .



فى غضون ذلك، تمت تبرئة ممثل الشركة فى مركز كيفة عبد الله ولد اجيون ، مع حفظ الدعوى ضد البقية .



وضبطت وحدة من الدرك الوطني مطلع الشهر الجاري فى مركز "اطويل" التابع ولاية الحوض الغربي عدة أطنان من السمك كانت فى طريقها للتهريب إلى جمهورية مالي .



وباشر وكيل الجهورية فى ولاية الحوض الغربي القاضي أحمدو بمب ولد محمدو التحقيقات ، وأعطى أوامر فورية بالتحقيق حول الحادثة ، لمعرفة تفاصيلها ، و هل تكررت قبل ذلك .

