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ملف السمك..إحالة مسؤول "بومديد" وتبرئة مدير مخزن "كيفة"


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 19 يوليوز 2017 - 11:14



ملف السمك..إحالة مسؤول "بومديد" وتبرئة مدير مخزن "كيفة"
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أحال وكيل الجمهورية فى الحوض الغربي أحمدو بمب ولد محمدو أمس الثلاثاء ممثل الشركة الموريتانية لتوزيع السمك فى بومديد محمد فال ولد يبه إلى السجن المدني في لعيون .

وأحيل المتهم إلى السجن مباشرة، وفقا لمصادر قضائية بتهمة باختلاس المال وفقا للمادة 194 من القانون الجنائي الموريتاني. .

فى غضون ذلك، تمت تبرئة ممثل الشركة فى مركز كيفة عبد الله ولد اجيون ، مع حفظ الدعوى ضد البقية .

وضبطت وحدة من الدرك الوطني مطلع الشهر الجاري   فى مركز "اطويل" التابع  ولاية الحوض الغربي عدة أطنان من السمك كانت فى طريقها للتهريب إلى  جمهورية مالي .
 
وباشر وكيل الجهورية فى ولاية الحوض الغربي القاضي أحمدو بمب ولد محمدو التحقيقات ، وأعطى أوامر فورية بالتحقيق حول الحادثة ، لمعرفة تفاصيلها ، و هل تكررت قبل ذلك .
 


الكلمات المفتاحية : السمك, موريتانيا السجن
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