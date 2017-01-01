ملياران ومائة مليون أوقية لتمويل مشاريع في موريتانيا

خبراء يناقشون آفاق العدالة في موريتانيا

الرئيس الموريتاني يصف هجوم "مانشستر" بالإرهابي المروع

اتحاد طلابي يرفض قطع المنح والمساعدات الاجتماعية

بريطانيا: قتلى وجرحى فى هجوم انتحاري بمانشيتر

غامبيا: القضاء يصادر أموال الرئيس السابق جامي

زويرات: إحالة موريتاني وسودانيين بتهمة حيازة المخدرات

موريتانيا: أساتذة التعليم المهني يبدأون إضرابا لخمسة أيام

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | خبراء يناقشون آفاق العدالة في موريتانيا https://t.co/vgjvs5kUW5خبراء-يناقشون-آفاق-العدالة-في-موريتاني… https://t.co/mXnRsD2skc
الثلاثاء 23 ماي - 15:38
Sahara Media Agency : الرئيس الموريتاني يصف هجوم "مانشستر" بالإرهابي المروع #موريتانيا #مانشستر https://t.co/iqEFAPXbsb
الثلاثاء 23 ماي - 13:23
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

ملياران ومائة مليون أوقية لتمويل مشاريع في موريتانيا


انواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 23 ماي 2017 - 16:53



مواضيع ذات صلة

 

رصدت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء مبلغ مليارين ومائة مليون أوقية لتمويل مشاريع متعددة في موريتانيا تتعلق باللاجئين الماليين في مخيم امبره، وتعزيز الأمن الغذائي في ولاية الحوض الشرقي، ومكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية.
 

وقال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد احمد عيدة إن الحكومة اليابانية رصدت مبلغ 6 ملايين دولار أمريكي ( ما يعادل مليارين ومائة مليون أوقية)  ستخصص لتمويل مشاريع لفائدة اللاجئين الماليين في مخيم امبره، وتعزيز الأمن الغذائي في الحوض الشرقي عموما وفي مقاطعة باسكنو خاصة، "كما سيخصص جزء من هذا المبلغ لدعم قدرات الهيئات الوطنية المختصة في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة المنظمة".
 

وأكد ولد احمد عيده اليوم بنواكشوط خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزارة المالية، وسفارة اليابان، والمفوضية السامية للاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي، أن هذا الدعم يدخل ضمن التعاون الثنائي الذي يربط موريتانيا واليابان، "مجددا الامتنان للشعب والحكومة اليابانيين لمواكبتهم للمجهود التنموي الوطني وكذا برنامج الأمم المتحدة وهيئاته المتخصصة في دعم البرامج التنموية في موريتانيا".
 

من جهته أكد سفير اليابان المعتمد في موريتانيا هيساتسو غو شيميزو أن بلاده تدعم جهود الحكومة الموريتانية في المجالات المختلفة وعلى وجه الخصوص المساعدات الإنسانية للاجئين وللسكان المستضيفين في المناطق المجاورة، "فضلا عن الأنشطة الهادفة إلى تعزيز قدرات السلطات الموريتانية في تسيير حدودها الممتدة لمسافات طويلة بما يضمن حمايتها في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة" بحسب تعبير السفير.

 

وبدوره ثمن ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين محمد علوش دعم موريتانيا لجهود الإغاثة واستقبال اللاجئين الماليين في مخيم امبره، مؤكدا أن ذلك سيساهم في تحسين أوضاع اللاجئين وعودة الأمن والاستقرار لبلادهم، "وهو ما يسمح بالعودة الطوعية لهؤلاء اللاجئين إلى وطنهم".



الكلمات المفتاحية : تمويلات, مشاريع, مليارات
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة