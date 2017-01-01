مليار ونصف لتوفير مياه الشرب في الريف الموريتاني





انطلقت اليوم الأحد في مدينة شنقيط التاريخية شمالي موريتانيا.المرحلة الأولى من تنفيذ أشغال مشروع "توفير المياه الصالحة للشرب في ريف المدينة".





المشروع الذي سيتم تنفيذه بالتعاون بين القطاع العام ومنظمة "بركة سيتي" وهيئة شنقيط الخيريتين،يهدف إلى حفر مائة بئر انبوبية في عدة ولايات من الوطن منها عشرون في ولاية آدرار، وتيرس زمور. يتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات بكلفة إجمالية قدرها مليار وستمائة مليون أوقية.





وتتكون كل وحدة من بئر أنبوبية مجهزة بمضخة تعمل بالطاقة الشمسية وخزان ومساحة هكتار مستصلحة لزراعة الخضروات وحوضين لسقي الماشية



المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع التي بدأت اليوم ستمكن من حفر 60 بئرا أنبوبية من بينها 20 في آدرار، و تيرس زمور و40 بئرا في ولايات كيدي ماغا، وكوركول، ولبراكنه، ولعصابه واترارزه وتكانت.