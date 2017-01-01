مليار و350 مليون أوقية لتمويل توسعة مراكز صحية





أعطى الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين ظهر اليوم الأحد بمدينة باركيول إشارة انطلاق مشروع توسعة بعض المراكز الصحية في خمس ولايات من البلاد.





وقالت مصادر رسمية إن المشروع الذي تستفيد منه ولايات لعصابة، ولبراكنه، وتكانت، وآدرار، وتيرس زمور، تصل تكلفته المالية إلى مليار و350 مليون أوقية، ويتم تنفيذه من طرف الوكالة الموريتانية للأشغال ذات النفع العام، "استجابة لتعهد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، لساكنة هذه الولايات من أجل تقريب الخدمات الصحية من المواطن"بحسب المصادر.





وأضافت وزيرة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي آمال بنت مولود أن مشروع توسعة المراكز الصحية ستنتهي الأشغال فيه خلال 14 شهرا كحد أقصى، "ينضاف إليه إنشاء 10 نقاط ومراكز صحية تم تكليف وكالة التضامن بإنجازها".





وجرى وضع الحجر الأساس لمشروع توسعة بعض المراكز الصحية بحضور السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين بولاية لعصابة.

