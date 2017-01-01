ممولون دوليون يبحثون الإستثمار فى "سنيم"





أدت بعثة من الممولين الدوليين اليوم الاثنين زيارة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" في مدينة ازويرات للإطلاع على بعض المنشآت التابعة لها.





وقال مراسل "صحراء ميديا" في ازويرات إن بعثة من البنك الدولي الأوروبي، والبنك الدولي للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، زرات شركة "سنيم" للإطلاع على بعض المنشآت.





وحسب المراسل فانه من المقرر أن يزور الوفد خلال وجوده في ازويرات مصنع كلب الغين رقم 2 ومنشآت التفريغ في To14".





وكانت البعثة الدولية، وصلت صباح اليوم إلى مدينة ازويرات شمالي موريتانيا في زيارة تدوم يومين.

