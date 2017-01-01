مناوشات جديدة بين الشرطة والمعارضة الموريتانية



جرت مناوشات بين الشرطة وأنصار المعارضة الموريتانية، مساء اليوم الجمعة، في منطقة توجنين، شرقي العاصمة نواكشوط، استخدمت خلالها الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات.



وقال موفد "صحراء ميديا" إن عناصر الشرطة منعوا أنصار المعارضة من التجمهر في مكان واحد، ولكن بعض الناشطين الشباب رفضوا الانصياع لأوامر الشرطة والانسحاب من المكان.



وكانت المعارضة قد أشعرت السلطات بأنها ستنظم ثلاث مظاهرات متزامنة، إلا أن السلطات تراجعت عن الترخيص للتظاهر في مقاطعة توجنين.



وشهدت المناطق الشرقية من العاصمة نواكشوط، مساء اليوم وقبيل انطلاق المظاهرات المعارضة لتعديل الدستور، انتشاراً أمنياً مكثفاً لوحدات حفظ الأمن ومكافحة الشغب.

