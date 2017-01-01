مناوشات جديدة بين الشرطة والمعارضة الموريتانية

بالفيديو.. تحذير من المنتجات الحيوانية في موريتانيا

"ايناد" : النظام حل مجلس الشيوخ قبل الاستفتاء

السلطات تتراجع عن ترخيص مسيرة المعارضة فى "توجنين"

ولد داداه: عزيز فقد الشرعية وعليه الانسحاب

الشيوخ: لسنا وكرا للفساد ولا نسير مالا عاما

منسقية المعارضة: الاستفتاء سقط سياسيا

ولد عبد العزيز: نحتاج خمس سنوات لتنقيح الدستور

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على
Sahara Media Agency : مناوشات جديدة بين الشرطة والمعارضة الموريتانية https://t.co/FsXvVYBXh9
الجمعة 28 يوليوز - 20:17
Sahara Media Agency : تحذير من المنتجات الحيوانية في موريتانيا https://t.co/6ZprrfmBH5
الجمعة 28 يوليوز - 20:01
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

مناوشات جديدة بين الشرطة والمعارضة الموريتانية


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 28 يوليوز 2017 - 17:58



مناوشات جديدة بين الشرطة والمعارضة الموريتانية
مواضيع ذات صلة

جرت مناوشات بين الشرطة وأنصار المعارضة الموريتانية، مساء اليوم الجمعة، في منطقة توجنين، شرقي العاصمة نواكشوط، استخدمت خلالها الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات.
 
وقال موفد "صحراء ميديا" إن عناصر الشرطة منعوا أنصار المعارضة من التجمهر في مكان واحد، ولكن بعض الناشطين الشباب رفضوا الانصياع لأوامر الشرطة والانسحاب من المكان.
 
وكانت المعارضة قد أشعرت السلطات بأنها ستنظم ثلاث مظاهرات متزامنة، إلا أن السلطات تراجعت عن الترخيص للتظاهر في مقاطعة توجنين.

وشهدت المناطق الشرقية من العاصمة نواكشوط، مساء اليوم وقبيل انطلاق المظاهرات المعارضة لتعديل الدستور، انتشاراً أمنياً مكثفاً لوحدات حفظ الأمن ومكافحة الشغب.
 


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, الدستور, الشرطة, المعارضة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة