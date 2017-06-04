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الاحد 4 يونيو - 20:04
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مطالب في موريتانيا بإصدار قانون يناهض التدخين https://t.co/vgjvs5kUW5مطالب-في-موريتانيا-بإصدار-قانون-… https://t.co/9TJJlUQJ6o
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منتخب "المرابطون" يخسر وديا من منتخب ليسوتو‎


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 4 يونيو 2017 - 18:06



منتخب "المرابطون" يخسر وديا من منتخب ليسوتو‎
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تلقى منتحب موريتانيا لكرة القدم "المرابطون"، اليوم الأحد، خسارة أمام نظيره منتخب ليسوتو، بهدف وحيد في مباراة ودية احتضنها المركز الرياضي بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.
 
وسجل المنتخب ليستو هدف المباراة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عن طريق كلاكو هولونفو مستغلا حطأ كبيراً من طرف الحارس الموريتاني سليمان جالو، منهيا الشوط الأول بتقدم منتخب بلاده.
 
وفي الشوط الثاني دخل منتخب المرابطون ولديهم رغبة كبيرة في التعادل، إذ قام المدرب كوريتيان مارتينز بثمانية تبديلات من بينها حارس المرمى، إلا أن تبديلاته لم تأت بجديد رغم كم الفرص السانحة للتهديف.
 
وتدخل هذه المباراة في إطار معسكر تدريبي يجريه المرابطون استعدادا للقاء منتخب بتسوانا في افتتاح الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 الكاميرون.
 
وتقع موريتانيا في المجموعة التاسعة التي تضم كلا من بتسوانا وأنغولا وبوركينافاسو.
 


الكلمات المفتاحية : المرابطون, رياضة, كرة القدم
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