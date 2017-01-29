42 دولة تدعم عودة المغرب للإتحاد الأفريقي

منتخب غانا ينهي مغامرة الكونغو في الكان

وفد من لجنة حقوق الإنسان العربية غدا بنواكشوط

مالي: قلق على صحة الرئيس المختفي منذ أسبوع

معارضة موريتانيا تجدد رفضها لتعديل الدستور

قمة عربية بنكهة أفريقية وملحمة غانية-كونغولية

تقرير يكشف تعذيب وإعدام مهاجرين إلى أوروبا

رمضان يؤجل الانتخابات التشريعية في السنغال

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا

محمد سالم الشيخ
ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا
لا مندوحة من الاعتراف أن الجهد الذي قامت به موريتانيا ممثلة في رئيسها لنزع فتيل الحرب أو التدخل

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم
Sahara Media Agency : 42 دولة تدعم عودة المغرب للإتحاد الأفريقي https://t.co/57ot61ZDJn
الاحد 29 يناير - 20:06
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | 42 دولة تدعم عودة المغرب للإتحاد الإفريقيا https://t.co/osNbbW3Jphدولة-تدعم-عودة-المغرب-للإتحاد-الإفر… https://t.co/jcAKZE1B3G
الاحد 29 يناير - 19:37
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

منتخب غانا ينهي مغامرة الكونغو في الكان


انواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 29 يناير 2017 - 18:29



منتخب غانا ينهي مغامرة الكونغو في الكان
مواضيع ذات صلة
فاز منتخب غانا على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت ظهر اليوم على ملعب أوييم ضمن مباريات ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا المقام حاليا في الغابون.
 
فوز جعل المنتخب الغاني ينهي مغامرة منتخب الكونغو الديمقراطية الذي لم يستطع الصمود،  ومواصلة مشواره في البطولة، حيث بدأ بتقديم عروض قوية في دور المجموعات جعلته من ضمن المرشحين للذهاب بعيدا في الكان، إلا أن رغباته اصطدمت بالمنتخب الغاني الذي يملك خبرة طويلة في البطولات الإفريقية عززها بوصوله  للمرة السادسة على التوالي إلى المربع الذهبي.
 
في الشوط الأول لم يترق مستوى الفرقين إلى تطلعات الجماهير على الرغم من تفوق منتخب الكونغولي، إلا أن سيطرته على اللعب فشل في ترجمتها إلى أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
 
وفي الشوط الثاني ، تحسن أداء المنتخب الغاني وترجم الفريق هذا التحسن إلى هدف التقدم الذي سجله جوردان آيو في الدقيقة 63 فيما تعادل باول خوسيه مبوكو سريعا للمنتخب الكونغولي في الدقيقة 68 .
 
ولكن أندريه آيو أجهز على الكونغو بتسجليه الهدف الثاني من نقطة الجزاء في الدقيقة 78، ويمنح منتخبه تذكرة العبور إلى المربع الذهبي.
 
فوز جعل منتخب غانا يلتحق ببوركينافاسو والكاميرون اللذان فازا أمس على تونس والسنغال، وسيضرب النجوم السوداء موعدا مع منتخب الكاميرون في المربع الذهبي.
 
وستكتمل اضلاع المربع الذهبي مساء اليوم في الساعة السابعة بتوقيت غرينش، بمباراة تجمع منتخب مصر مع المغرب، الفائز منهما سيلتقي بمنتخب بوريكنافاسو الذي أسقط تونس في ربع النهائي بهدفين.


الكلمات المفتاحية : الكونغو, أمم افريقيا, بطولة, غانا, كان 2017


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة