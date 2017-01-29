منتخب غانا ينهي مغامرة الكونغو في الكان

فاز منتخب غانا على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت ظهر اليوم على ملعب أوييم ضمن مباريات ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا المقام حاليا في الغابون .



فوز جعل المنتخب الغاني ينهي مغامرة منتخب الكونغو الديمقراطية الذي لم يستطع الصمود، ومواصلة مشواره في البطولة، حيث بدأ بتقديم عروض قوية في دور المجموعات جعلته من ضمن المرشحين للذهاب بعيدا في الكان، إلا أن رغباته اصطدمت بالمنتخب الغاني الذي يملك خبرة طويلة في البطولات الإفريقية عززها بوصوله للمرة السادسة على التوالي إلى المربع الذهبي .



في الشوط الأول لم يترق مستوى الفرقين إلى تطلعات الجماهير على الرغم من تفوق منتخب الكونغولي، إلا أن سيطرته على اللعب فشل في ترجمتها إلى أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .



وفي الشوط الثاني ، تحسن أداء المنتخب الغاني وترجم الفريق هذا التحسن إلى هدف التقدم الذي سجله جوردان آيو في الدقيقة 63 فيما تعادل باول خوسيه مبوكو سريعا للمنتخب الكونغولي في الدقيقة 68 .



ولكن أندريه آيو أجهز على الكونغو بتسجليه الهدف الثاني من نقطة الجزاء في الدقيقة 78، ويمنح منتخبه تذكرة العبور إلى المربع الذهبي .



فوز جعل منتخب غانا يلتحق ببوركينافاسو والكاميرون اللذان فازا أمس على تونس والسنغال، وسيضرب النجوم السوداء موعدا مع منتخب الكاميرون في المربع الذهبي .



وستكتمل اضلاع المربع الذهبي مساء اليوم في الساعة السابعة بتوقيت غرينش، بمباراة تجمع منتخب مصر مع المغرب، الفائز منهما سيلتقي بمنتخب بوريكنافاسو الذي أسقط تونس في ربع النهائي بهدفين .