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منتخب موريتانيا المحلي يعود بفوز ثمين من ليبيريا


نواكشوط-صحراء ميديا
الاحد 16 يوليوز 2017 - 17:59



الصورة من صفحة الاتحادية الموريتانية لكرة القدم على "الفيسبوك"
الصورة من صفحة الاتحادية الموريتانية لكرة القدم على "الفيسبوك"
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فاز المنتخب الموريتاني لكرة القدم للاعبين المحليين اليوم الأحد  على نظيره الليبيري بهدفين لصفر، فى إطار تصفيات بطولة أمم افريقيا للاعب المحليين "الشان"

وسجل لاعب خط الوسط يالي دلاهي الهدف الأول لموريتانيا عند الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بتقدم "المرابطون" .

فى الشوط الثاني واصل المنتخب الموريتاني سيطرته على اللقاء ، وفى الدقيقة 62 سجل مهاجم موريتانيا بابكر بيجيلي الهدف الثاني ليؤمن نتيجة الفوز لصالح منتخب بلاده .

وأنقذ حارس مرمى موريتانيا سليمان دجالو مرماه من ركلة جزاء تصدى لها بنجاح عند الدقيقة ال83 .

وستلعب موريتانيا مباراة الإياب يوم الأحد 23 من الشهر الجاري على أرضية ملعب ازويرات ، أقصى الشمال الموريتاني
 


الكلمات المفتاحية : كرة قدم, ليبيريا, موريتانيا
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