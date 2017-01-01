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Sahara Media Agency : منتخب موريتانيا للناشئين يتعادل مع نظيره التونسي https://t.co/4jOHCCA7jj
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منتخب موريتانيا للناشئين يتعادل مع نظيره التونسي


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 11 غشت 2017 - 18:50



الصورة من صفحة الاتحادية الموريتانية لكرة القدم (تدريبات المنتخب)
الصورة من صفحة الاتحادية الموريتانية لكرة القدم (تدريبات المنتخب)
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تعادل المنتخب الموريتاني لكرة القدم  للناشئين (أقل من 17 عاماً )مع  نظيره التونسي ، بدون أهداف ، فى المواجهة التى لعبت  مساء اليوم الجمعة في ملعب المنزه ، بالعاصمة التونسية.

وتعد  المواجهة هي الثانية بين المنتخبين فى غضون أيام بعد  المواجهة الودية الأولى التى انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين لصفر.

ويقيم المنتخب الموريتاني للناشئين  معسكرا تدريبيا في تونس منذ يوم الأحد الماضي، استعداداً للتصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 عاماً.

ويلتقي المنتخب الموريتاني كذلك ضمن هذا المعسكر التدريبي نظيره السعودي في مواجهة مزدوجة بين الفريقين.

ولم يسبق للعناصر الحالية للمنتخب الموريتاني لأقل من 17 عاماً أن خاضت أي مباراة خارجية، باستثناء ثلاثة من لاعبي المنتخب الحالي، الذين سبق لهم اللعب أمام منتخب المغرب العام الماضي.، حسب ما أوردته صفحة الاتحادية الموريتانية لكرة القدم ،على "الفيسبوك" .


الكلمات المفتاحية : تونس, رياضة, كرة قدم, موريتانيا
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