منتخب موريتانيا للناشئين يتعادل مع نظيره التونسي





تعادل المنتخب الموريتاني لكرة القدم للناشئين (أقل من 17 عاماً )مع نظيره التونسي ، بدون أهداف ، فى المواجهة التى لعبت مساء اليوم الجمعة في ملعب المنزه ، بالعاصمة التونسية.



وتعد المواجهة هي الثانية بين المنتخبين فى غضون أيام بعد المواجهة الودية الأولى التى انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين لصفر.



ويقيم المنتخب الموريتاني للناشئين معسكرا تدريبيا في تونس منذ يوم الأحد الماضي، استعداداً للتصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 عاماً.



ويلتقي المنتخب الموريتاني كذلك ضمن هذا المعسكر التدريبي نظيره السعودي في مواجهة مزدوجة بين الفريقين.



ولم يسبق للعناصر الحالية للمنتخب الموريتاني لأقل من 17 عاماً أن خاضت أي مباراة خارجية، باستثناء ثلاثة من لاعبي المنتخب الحالي، الذين سبق لهم اللعب أمام منتخب المغرب العام الماضي.، حسب ما أوردته صفحة الاتحادية الموريتانية لكرة القدم ،على "الفيسبوك" .