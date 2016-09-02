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منتخب موريتانيا يضمن المركز الثاني في تصفيات الكان


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 2 سبتمبر 2016 - 19:05



منتخب موريتانيا يضمن المركز الثاني في تصفيات الكان
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ضمن المنتخب الوطني الموريتاني لكرة القدم المركز الثاني المركز الثاني في المجموعة الثالثة عشر التي تصدرتها الكاميرون، وذلك بعد تعادل ثمين حققه مساء اليوم الجمعة مع منتخب جنوب أفريقيا على أرضه وأمام جمهوره.
 
وتقلصت حظوظ المنتخب الموريتاني في الوصول إلى منافسات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام العام المقبل في الغابون، إذ من المنتظر تأهل الفرق المتصدرة بالإضافة إلى أفضل الثواني.
 
وتمكن منتخب المرابطون من التقدم في النتيجة بهدف سجله لاعب وسط الميدان ديوف، قبل أن يعادل مهاجم جنوب أفريقيا النتيجة من كرة ركنية.
 
وسيطرت جنوب أفريقيا على مجريات اللقاء فيما أظهر المنتخب الموريتاني صلابة دفاعية وتنظيماً كبيراً خاصة في وسط المديان والدفاع.
 
وشهد الشوط الثاني من المباراة طرد المهاجم الموريتاني إسماعيل جاكيتي بعد تلقيه الإنذار الثاني بسبب احتكاك بسيط مع حارس جنوب أفريقيا.
 
وأصبح بحوزة المرابطين ثمانية نقاط في المرتبة الثانية بعد الكاميرون، فيما حل المنتخب الجنوب أفريقي في المرتبة الثالثة بسبع نقاط، تاركاً غامبيا في المؤخرة بنقطتين فقط.
 


الكلمات المفتاحية : المرابطون, كرة القدم


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