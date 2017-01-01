منتخب موريتانيا يعسكر بمدينة "أكادير" المغربية

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منتخب موريتانيا يعسكر بمدينة "أكادير" المغربية


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 25 غشت 2017 - 20:21



منتخب موريتانيا يعسكر بمدينة "أكادير" المغربية
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أعلن مدرب المنتخب الموريتاني لكرة القدم "المرابطون"  كورينتان مارتينس اليوم الجمعة عن قائمة المنتخب الوطني التي اختارها للمشاركة في المعسكر التدريبي بمدينة أكادير المغربية.
 
وجاءت القائمة على النحو التالي:
 
الحراسة
ابراهيم سليمان - أف سي نواذيبو
محمد صلاح الدين - أف سي تفرغ زينه
أحمد بالخير - نواكشوط كينغ
 
الدفاع
بكاري انجاي - دفاع الجديدة (المغرب)
هارونا عبدو دمبا سي - غرينوبل فوت (فرنسا)
سالي صار - سرفيت (سويسرا)
عبدول با - أوكسير (فرنسا)
حمزة جعفر - إيسون موندفيل (فرنسا)
المصطفى دياو - الكونكورد
دياديي ديارا - ستاد بوردلي (فرنسا)
محمد واد - أف سي نواذيبو
 
الوسط
ديالو غيديلي - ﻏﻴﻨﺘﺸﻼﺭﺑﻴﺮﻟﻴﻐﻲ (تركيا)
خاسا كامارا - كسودا سانتي (اليونان)
موسى ديالو - أوكسير (فرنسا)
يالي محمد دلاهي - أف سي نواذيبو
موسى سيدي باقايوقو - لكصر
صمبا موسى عبد الله - تفرغ زينه
عبد الله غي "بالاي" - أف سي نواذيبو
 
الهجوم
إسماعيل دياكيتي - اتحاد طنجه (المغرب)
مامادو انياص - سلام زغرتا (لبنان)
بابكر بيگيلي - بيسكرا - (الجزائر)
محمد عبد الله سوداني - الوطني (السعودية)
مولاي أحمد خليل "بسام" - أهلي بن غازي (ليبيا)
موسى قرموقو تراوري - الدز


الكلمات المفتاحية : المرابطون, المغرب . كرة القدم, موريتانيا
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