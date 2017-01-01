منتخب موريتانيا يعسكر بمدينة "أكادير" المغربية

أعلن مدرب المنتخب الموريتاني لكرة القدم "المرابطون" كورينتان مارتينس اليوم الجمعة عن قائمة المنتخب الوطني التي اختارها للمشاركة في المعسكر التدريبي بمدينة أكادير المغربية.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
الحراسة
ابراهيم سليمان - أف سي نواذيبو
محمد صلاح الدين - أف سي تفرغ زينه
أحمد بالخير - نواكشوط كينغ
الدفاع
بكاري انجاي - دفاع الجديدة (المغرب)
هارونا عبدو دمبا سي - غرينوبل فوت (فرنسا)
سالي صار - سرفيت (سويسرا)
عبدول با - أوكسير (فرنسا)
حمزة جعفر - إيسون موندفيل (فرنسا)
المصطفى دياو - الكونكورد
دياديي ديارا - ستاد بوردلي (فرنسا)
محمد واد - أف سي نواذيبو
الوسط
ديالو غيديلي - ﻏﻴﻨﺘﺸﻼﺭﺑﻴﺮﻟﻴﻐﻲ (تركيا)
خاسا كامارا - كسودا سانتي (اليونان)
موسى ديالو - أوكسير (فرنسا)
يالي محمد دلاهي - أف سي نواذيبو
موسى سيدي باقايوقو - لكصر
صمبا موسى عبد الله - تفرغ زينه
عبد الله غي "بالاي" - أف سي نواذيبو
الهجوم
إسماعيل دياكيتي - اتحاد طنجه (المغرب)
مامادو انياص - سلام زغرتا (لبنان)
بابكر بيگيلي - بيسكرا - (الجزائر)
محمد عبد الله سوداني - الوطني (السعودية)
مولاي أحمد خليل "بسام" - أهلي بن غازي (ليبيا)
موسى قرموقو تراوري - الدز