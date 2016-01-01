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منتدى المعارضة: الأمن آخر أوراق النظام المتساقطة


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 8 نونبر 2016 - 00:07



منتدى المعارضة: الأمن آخر أوراق النظام المتساقطة
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قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض الاثنين، إن ما سماها الأقنعة التي كان يروجها النظام الحاكم قد "سقطت الواحدة تلو الأخرى، وآخرها ورقة أمن المواطنين و تأمين المقيمن".

وأكد المنتدى في بيان وزعه أن العاصمة الموريتانية نواكشوط و كبريات المدن أصبحت اليوم مرتعا للجريمة، معتبرا أن جرائم "الاغتصاب والسرقة"، أضحت واقعا معاشا.

وقال أكبر إئتلاف للمعارضة في موريتانيا إن الإنفلات الأمني بلغ ذروته، وأدى إلى احتجاج تجار من مقاطعة السبخة أمام حاكم المقاطعة وهي حركة غير مسبوقة يضيف البيان.

واستنكر البيان ما وصفها بموجة "القمع" والأحكام القاسية ضد الشباب، "وخنق الصحافة" عن طريق "تجفيف مواردها في الاشتراكات، و الإعلانات.

ومضى  المنتدى  إلى أن ورقة رئيس الفقراء التي طالما "تباهى بها النظام سقطت بتفقير المواطنين وتجويعهم عن طريق فارق أسعار المحروقات ومضاعفة الضرائب وارتفاع الضرائب".

وأشار البيان إلى ارتفاع البطالة وتسريح العمال، في وقت "الذي يزداد فيه رأس النظام و حاشيته ثراء وبذخا".
 


الكلمات المفتاحية : الأمن, الحكومة, المعارضة, المنتدى


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