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السبت 15 يوليوز - 21:55
Sahara Media Agency : هذا ما قاله المسؤول الإعلامي للمنتدى لـ"صحراء ميديا" على هامش مسيرة رفض تعديل الدستور 👇 https://t.co/Dorcz3UkLj
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منتدى المعارضة: الاستفتاء "عبث" بإرادة الشعب الموريتاني


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 15 يوليوز 2017 - 19:08



منتدى المعارضة: الاستفتاء "عبث" بإرادة الشعب الموريتاني
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قال رئيس حزب حاتم صالح ولد حننا، المسؤول الإعلامي للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف سياسي معارض في موريتانيا، إن المعارضة ستعمل ما بوسعها لإفشال التعديلات الدستورية التي يخطط لها النظام.
 
وشدد ولد حننا خلال مسيرة شعبية نظمتها القوى السياسية الرافضة للتعديلات الدستورية مساء اليوم السبت، على رفض المعارضة ومن أسماها القوى الحيوية للتعديلات المقترحة في استفتاء الخامس من أغسطس المقبل.
 
ووصف ولد حننا في تصريح لـ"صحراء ميديا" على هامش المسيرة، الاستفتاء بأنه "عبث بإرادة الشعب الموريتاني"، و"حيلة لإلهاء الناس عن مشاكلهم الملحة"، وفق تعبيره.
 
من جهته، وصف نقيب المحامين السابق وعضو المنتدى أحمد سالم ولد بوحبيني، مظاهرة قوى المعارضة اليوم السبت بأنها "تعبير عميق عن رفض الشعب للتعديلات الدستورية.
 
وأكد ولد بوحيني في تصريح لـ"صحراء ميديا" أن الموريتانيين يرفضون التعديلات في جانبها الشكلي باعتبارها خرقا للقانون الأسمى وهو الدستور.
 
وشدد ولد بوحبيني على رفض مضمون التعديلات "لأنها تمس رموز البلد، وتقترح تغييرها بصفة أحادية مرفوضة من الجميع".
 
ولفت إلى أن رفض هذه التعديلات هو إدراك الشعب أنها قد تكون بداية لسلسة من التعديلات الدستورية قد تصب في المأمورية الثالثة، وفق تعبيره.
 


الكلمات المفتاحية : الدستور, المنتدى, مسيرة
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