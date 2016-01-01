منتدى المعارضة: السلطات تجوع عائلات آلاف الحمالين



دان المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة المعارض فى موريتانيا بشدة ما وصفه الموقف "المتعنت والقمع اللذين واجهت بهما السلطة مطالب الحمالين واحتجاجهم على ظروفهم المأساوية".



وطالب أكبر حلف سياسي معارض بموريتانيا بفتح مفاوضات فورية مع الحمالين للتوصل لحل يضمن لهم الحفاظ على مصدر عيشهم الوحيد.



وشدد المنتدى على أن "تفريغ الحاويات خارج الميناء والاستعاضة عن الحمالين المهنيين بأجانب بأجور منحطة يعبر عن إرادة واضحة في تجفيف مصدر العيش الوحيد لآلاف العائلات الضعيفة وتجويعها".



ويواصل حمالة ميناء نواكشوط المستقل إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على تفريغ الحاويات خارج الميناء، ما يعتبرونه مجحفاً في حقهم.



وحمل المنتدى فى بيان وزعه اليوم الجمعة السلطة مسؤولية تبعات الموقف المتعنت الذي تبنته، مشيرا إلى أن سياسة القمع والاحتقار لا يمكن أن تولد سوى الانفجار، وفق تعبيره.



ويؤكد الحمالة المضربون أن تفريغ الحاويات خارج الميناء أثر بشكل كبير على مداخيلهم، فيما بقيت مداخيل الجمارك ورجال الأعمال ومكتب تشغيل اليد العاملة في الميناء "ثابتة ولم تتغير".

