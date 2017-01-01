منتدى المعارضة: تغيير الدستور هدفه التمديد للرئيس



قال نائب رئيس حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية "تواصل"، وعضو البرلمان الموريتاني محمد غلام ولد الحاج الشيخ، إن "الهدف من محاولات تغيير الدستور هو التمديد للرئيس محمد ولد عبد العزيز لمأمورية ثالثة.



جاء ذلك خلال مهرجان جماهيري نظمه المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض فى موريتانيا أمس الاربعاء في مدينة العيون بولاية الحوض الغربي، شرقي مويتانيا، أكد خلاله على ضرورة التغيير ضاربا المثل بفرنسا.



ولد الحاج الشيخ الذي يتولى حزبه الرئاسة الدورية للمنتدى قال "إن الرئيس الموريتاني لا يهمه تحرك الموريتانيين ولا يولي اهتماما لطلباتهم ولا مظاهراتهم، لأنه بكل بساطة لم يأت بأصوات المواطنين وإنما جاء بالانقلاب وتمرد العسكر على الديمقراطية".



المنتدى خلال مهرجانه في الحوض الغربي تطرق في مداخلات قادته للجيش الموريتاني مؤكدين وجود ظلم واضح وحيف جلي داخل هذه المؤسسة"، وأن مظالم العسكريين كثيرة حيث لا مكان للكفاءة وإنما للزبونية والمحسوبية.



وكان المنتدي قد نظم خلال الاسبوع الجاري عدة أنشطة في الداخل الموريتاني ، في إطار حملة لحث المواطنين على مقاطعة وإفشال الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع التصويت عليها فى الخامس من الشهر المقبل.

