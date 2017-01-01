منتدى المعارضة يستهجن اعتقال ولد غدة





استهجن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مساء اليوم الأحد اعتقال عضو مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني) محمد ولد غدة.



وقال المنتدى في بيان صحفي إن السناتور محمد ولد غدة تم اختطافه من طرف وحدة من الدرك يوم الجمعة بعد انتهاء الدوام الرسمي، "في خطوة تؤكد عبث النظام بالقانون"، وتم وضعه في سجن روصو في ظروف غير إنسانية وبطريقة مهينة تعبر عن حقيقة استغلال النظام للسلطة القضائية في تصفية الحساب مع خصومه السياسيين.



وأضاف المنتدى أن المعاملة التي يتعرض لها السناتور ولد غدة هي التي دفعته للدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة وتجاوز القانون .



وأكد المنتدى المعارض أن ما سماه "السلوك الخارج عن القانون" لن يزيده إلا حزما وتصميما على النضال السلمي من أجل صون المكتسبات ، وطالب البرلمانيين بالوقوف مع زميلهم، "كما نطالب كافة القوى الحية بالتضامن معه والنضال من أجل استعادته لحقوقه" بحسب تعبير البيان.



ودخل عضو مجلس الشيوخ الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني محمد ولد غدة اليوم الأحد في إضراب عن الطعام احتجاجا على "سوء المعاملة والطريقة التي تم اعتقاله بها".





