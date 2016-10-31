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منتدى المعارضة يشيد بمناضليه ويدعو للتعبئة ضد "النظام"


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 31 أكتوبر 2016 - 16:32



منتدى المعارضة يشيد بمناضليه ويدعو للتعبئة ضد "النظام"
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أشاد المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة المعارض فى موريتانيا بما سماها روح التضامن النضالي التي جسدتها الأحزاب والمنظمات والمبادرات التي دعمت مسيرته السبت الماضي، وشاركت فيها بفعالية وإخلاص.

 وهنأ أكبر إئتلاف للمعارضة فى موريتانيا أعضاءه على ما سماه "النجاح الباهر الذي حققته مسيرة 29 أكتوبر 2016" مثمنا فى الوقت ذاته، الجهود "الجبارة والتضحيات التي بذلوها أقطابا وأفرادا في سبيل هذا النجاح".

وخص  المنتدى فى بيان وزعه اليوم بالتنويه أحزاب تكتل القوى الديمقراطية، وحزب "إناد" وحركة "إيرا" وحزب الوطن ومبادرات الشباب المناضلة"، مؤكدا استعداده التام لمؤازرتهم في كل الأعمال النضالية التي يقومون بها.

وهنأ البيان جماهير نواكشوط على ما وصفها بالهبة "الوطنية الشجاعة والقوية، والتي أظهرت عزم الشعب الموريتاني على مواصلة النضال بكل أشكاله حتى يفرض إرادته في تحقيق طموحاته المشروعة في العيش الكريم والعدالة والمساواة في ظل دولة القانون والمؤسسات".

وأهاب البيان الصادر فى أعقاب مسيرة  احتجاجية على عزم الحكومة إجراء تعديلات على الدستور، بالشعب الموريتاني أن يبقى يقظا ومعبئا "لإحباط كل المناورات التي يقوم بها النظام من أجل استمرار هيمنته بشكل أو بآخر على مقدرات البلاد ومصيرها".
 


الكلمات المفتاحية : الحكومة, الدستور, المعارضة, المنتدى, مسيرة


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