منتدى المعارضة يطالب بالتعبئة ضد التعديلات الدستورية



دعا المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض فى موريتانيا كما طالبوا إلى التعبئة والنضال للوقوف في وجه ما سماها "مناورات السلطة الرامية إلى تمرير التعديلات الدستورية المرفوضة.



وطالب قادة فى المنتدى أمام تجمع شعبي فى مقاطعة السبخة بنواكشوط بالنضال لثني النظام الحاكم عن "الاستمرار في اختطاف الدولة"، والعبث بمقدراتها.



قادة أكبر إئتلاف للمعارضة قالوا إن الأزمة التى تعانيها موريتانيا على كافة الصعد انعكست سلبا على حياة المواطن الذى يعيش غلاء فى الأسعار غير مسبوق، وفق تعبيرهم.



وتحدث عدد من المواطنين عن ما وصفوها ب"العراقيل الجمة والاحتقار الذي يلاقيه المواطنون للحصول على أوراقهم في الحالة المدنية، وانعدام الأمن خاصة في الأحياء الشعبية، وانتشار القمامة والإهمال".



وتعهد قادة المنتدى بإطلاق برنامج تعبوي خلال الشهر الجاري يتضمن تجمعا شعبيا في نواكشوط الشمالية يوم 21 يناير، وآخر في نواكشوط الجنوبية يوم 28 من نفس الشهر.

