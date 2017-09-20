منتدى المعارضة يعين ولد الدباغ مسؤولا للعلاقات الخارجية



عين المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، محمد ولد الدباغ مسؤولاً للعلاقات الخارجية مكلفاً بدول غرب أفريقيا، وفق ما أكدته مصادر من داخل المنتدى لـ"صحراء ميديا".



وقالت هذه المصادر إن الرئيس الدوري للمنتدى محمد جميل منصور، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، وقع على قرار تعيين ولد الدباغ مساء اليوم الأربعاء.



ويأتي هذا التعيين بالتزامن مع ملاحقة ولد الدباغ من طرف النظام الموريتاني، بوصفه أحد المقربين من رجل الأعمال الموريتاني المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو.



وكان وزير الخارجية السابق أحمد ولد سيد أحمد "الديش" هو من يشغل منصب مسؤول العلاقات الخارجية في المنتدى، قبل ولد الدباغ.

