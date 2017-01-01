منتدى المعارضة يندد بالاعتداء على ممتلكات المواطنين





ندد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مساء اليوم الثلاثاء بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم خلال الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة انواكشوط وبعض المدن الداخلية احتجاجا على قانون السير الجديد.





وقال المنتدى المعارض في بيان صحفي إنه تابع منذ أمس احتجاجات مجموعات الناقلين على القانون الجديد "الذي اتسم بالإجحاف وعدم التدرج وما أعقبه من أحداث وتوترات واضطرابات تضرر من بعضها مواطنون آمنون أبرياء" بحسب تعبير البيان.





وأعلن المنتدى تضامنه مع كل ضحايا القمع والاعتداء، معتبرا الاعتداء على المواطنين تشويها للحركة المطلبية والاحتجاجية المشروعة، داعيا إلى التراجع عن القانون الجديد "الذي لا تراعي سُنة التدرج ولا أحوال عموم الناس".





وحمل المنتدى السلطة المسؤولية عما آلت إليه أوضاع المواطنين "الذين اجتمع عليهم غلاء الأسعار وإجحاف وانتشار البطالة وسوء التدبير والتقدير"، محذرا من الحلول الأمنية "التي لن تزيد الأمور إلا تأزّماً وتعقيداً" بحسب تعبير البيان.

